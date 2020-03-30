PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Евакуйований з В’єтнаму українець вибачився за матюки

У соцмережах обговорюють скандал в аеропорту Бориспіль з пасажирами, яких евакуювали з В’єтнаму, які відмовилися їхати на двотижневу обсервацію.

Зокрема, один із них – користувач Instagram з ніком Usi Izhik – опублікував відео втечі з аеропорту разом з іншими пасажирами і повідомив, що “повернувся в ***чу Україну”.

Ця фраза викликала обурення серед користувачів соцмереж, мовляв, навіщо повертатися з таким ставленням до України.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

У відповідь він записав нове відео, в якому вибачився за мати і сказав, що ця фраза вихопилася на емоціях.

 

– Прошу пробачення у всіх, кого моє висловлювання про Україну зачепило або образило, – написав він на своїй сторінці.

Нагадаємо, 29 березня в Бориспіль прибув рейс українців із В’єтнаму. Факти ICTV раніше спробували дізнатися від самих громадян, як їх евакуювали з В’єтнаму і чому вони проти обсервації.

Фото: usi.izhik

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка