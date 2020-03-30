Евакуйований з В’єтнаму українець вибачився за матюки

У соцмережах обговорюють скандал в аеропорту Бориспіль з пасажирами, яких евакуювали з В’єтнаму, які відмовилися їхати на двотижневу обсервацію.

Зокрема, один із них – користувач Instagram з ніком Usi Izhik – опублікував відео втечі з аеропорту разом з іншими пасажирами і повідомив, що “повернувся в ***чу Україну”.

Ця фраза викликала обурення серед користувачів соцмереж, мовляв, навіщо повертатися з таким ставленням до України.

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У відповідь він записав нове відео, в якому вибачився за мати і сказав, що ця фраза вихопилася на емоціях.

– Прошу пробачення у всіх, кого моє висловлювання про Україну зачепило або образило, – написав він на своїй сторінці.

Нагадаємо, 29 березня в Бориспіль прибув рейс українців із В’єтнаму. Факти ICTV раніше спробували дізнатися від самих громадян, як їх евакуювали з В’єтнаму і чому вони проти обсервації.

Фото: usi.izhik