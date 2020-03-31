Сайт Фактів ICTV б’є рекорди за переглядами сторінок і відео

У березні сайт Фактів ICTV відвідали близько 6 млн користувачів. Крім того, інформаційний попит дозволив встановити YouTube-каналу абсолютний рекорд з моменту заснування у 2013 році – 30 млн переглядів.

В умовах карантину українці почали більше цікавитися новинами, а отже – дивитися телебачення та читати новини онлайн.

Тому нині Факти ICTV користуються надзвичайною популярністю не тільки в прямому ефірі, але й в інтернеті, на сайті та соціальних сторінках.

– Навіть YouTube, добре подумавши, повернув монетизацію на відео щодо коронавірусу. До нього приєднався Facebook, який повернув право новинним сторінкам все частіше з’являтися на сторінці користувача, а це, так би мовити, просто величезна щедрість з його боку. За всю історію існування соцсторінок Фактів ICTV я не бачила такої взаємодії з постами. Чого вартує лише блог Оксани Соколової, який набрав понад 4 млн переглядів за 5 днів, – розповіла директор департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

У березні аудиторія Фактів ICTV у соцмережах зросла втричі, і тепер кількість підписників збільшується щодня на 5 тисяч.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Також Тищук додала, що суттєво виріс відсоток жіночої аудиторії, приєдналися користувачі з регіонів, число яких зросло на 15%.

Нагадаємо, ведучі ICTV, СТБ і Нового каналу знялися в роликах про коронавірус і закликали українців залишатися вдома на час карантину.