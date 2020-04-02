Після зіпсованих весняних відпусток, скасованих рейсів та згорання броні готелів українці з острахом думають про літній відпочинок та бояться планувати його.

Частина українців, яким пощастило отримати повні чи часткові компенсації від авіакомпаній, поки не спішать бронювати наступні квитки.

– Після скасування рейсу до Копенгагена 18 березня авіакомпанія Wizz Air повернула мені на Wizz-акаунт 120% від вартості квитів. Я можу використати ці гроші на бронювання квитків хоч зараз, але я не поспішаю. Не буду нічого планувати до червня, – говорить харків’янка Міла Дегтярьова.

Іншим же українцям не дали можливості подумати і зачекати з плануванням відпусток.

– Ми з чоловіком ледве не втратили 300 євро через згорання броні готелю у Відні. Спочатку нам відмовили у поверненні коштів, але згодом повідомили, що ми можемо перебронювати номер у цьому ж об’єкті розміщення найближчим часом. Тому нам довелося поспішити. Поки летимо до Відня в серпні, а далі – подивимося, – каже киянка Юлія Бондаренко.

Хоча пандемія коронавірусу і вносить негативний відтінок у планування літнього відпочинку, та занепадати духом і відмовлятися від подорожі влітку не варто.

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Звичайно, поки треба зачекати з бронюванням білетів та житла, адже країни мають побороти вірус та знову хоча б відкрити кордони. Але форс-мажор на те і форс-мажор, що стається без попередження. І він можливий і без коронавірусу.

– Від форс-мажору ніхто ніхто не застрахований. Це неможливо передбачити. Війна, природні катаклізми і, так, пандемії можуть зіпсувати відпустку, – каже юрист Іван Ліберман.

За словами експерта, планувати поїздку варто, але треба дотримуватися рекомендацій, які допоможуть уникнути низки проблем під час подорожі у будь-яку країну та у будь-який час.

Отже, перед поїздкою за кордон варто:

1. Вивчити географію та природні особливості країни, яку обрали для відпочинку. Якщо там часто стаються землетруси чи виверження вулканів, треба бути готовими до цього.

2. Ознайомитись із законодавством цієї країни. У ній можуть бути штрафи за те, що викинув сміття на вулиці чи накричав на когось. Ці нюанси треба знати.

3. Розуміти менталітет людей, які живуть в цій країні: як вони спілкуються та як ставляються до тієї чи іншої поведінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повернути кошти за білет чи тур, який скасували через пандемію коронавірусу.