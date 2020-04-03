Під час карантину українці можуть підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом онлайн.

Сервіс Helsi продовжує надавати таку послугу у звичайному режимі.

– Ви можете обрати сімейного лікаря або терапевта на сайті, перевірити його за Національною службою здоров’я України, чи є у нього вільні місця, тому що сімейний лікар може набирати 1 800 пацієнтів, а терапевт – 2 000, – каже фахівець call-центру платформи Наталія .

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Як укласти декларацію з лікарем?

зайдіть на сторінку сервісу Helsi

введіть у пошуку спеціальність лікаря;

виберіть район, де ви зареєстровані або проживаєте;

виберіть лікаря, зручну дату і час прийому;

зареєструйтеся;

після того, як ви введете свій номер телефону, має прийти СМС-повідомлення з паролем для входу в систему, пароль збережіть;

заповніть поля реєстраційної форми.

Після цього варто додатково зателефонувати до лікарні і запитати, що потрібно для підписання декларації з лікарем. Традиційно просять принести паспорт та ідентифікаційний код. Але може знадобитися зошит або інші документи.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких приватних клініках можна вибрати сімейного лікаря.