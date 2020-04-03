Під час карантину важливо зайвий раз не виходити на вулицю. Але що робити, якщо захворів і терміново треба допомога спеціаліста?
У такому разі допоможе онлайн-платформа Helsi, за допомогою якої можна знайти лікаря і записатися до нього на прийом, зайвий раз не покидаючи домівку.
Ресурс дає змогу віддалено домовитися про зустріч зі своїм сімейним лікарем. Для цього лише треба відшукати його за прізвищем, ознайомитися з графіком та обрати зручний час.
У лікарів зазвичай є години, коли вони приймають пацієнтів, записаних на конкретний час або за живою чергою.
– Через платформу Helsi можна записатися й до будь-якого іншого спеціаліста: гастроентеролога чи гінеколога. Але для цього спочатку треба все одно звернутися до свого сімейного лікаря та взяти направлення, – доповнює спеціаліст контакт-центру Helsi Анна.
Для візиту до самого лікаря все одно доведеться піти до лікарні. Платформа дозволяє лише зробити запис на прийом онлайн, консультація проводиться у закладі.
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Але є альтернатива. Для тих, хто взагалі не хоче покидати домівку, Київстар разом із партнером Doctor Online розробив додаток, завдяки якому можна віддалено отримати консультації понад 40 лікарів 24/7. Додаток є безкоштовним для абонентів усіх операторів.
Doctor Online дає змогу:
- проводити аудіо- та відеоконсультації;
- надсилати лікарю файли, наприклад, аналізи для розшифрування, фото, попередні призначення;
- записуватися на аналізи;
- оплачувати послуги.
– Наш додаток буде корисний людям похилого віку та родинам з маленькими дітьми, тим, хто мешкає за містом або ж лишився за кордоном, – каже маркетинг-директор Київстара Павло Даніман.
Про те, як проходить карантин в Україні, читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.