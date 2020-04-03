Під час карантину важливо зайвий раз не виходити на вулицю. Але що робити, якщо захворів і терміново треба допомога спеціаліста?

У такому разі допоможе онлайн-платформа Helsi, за допомогою якої можна знайти лікаря і записатися до нього на прийом, зайвий раз не покидаючи домівку.

Ресурс дає змогу віддалено домовитися про зустріч зі своїм сімейним лікарем. Для цього лише треба відшукати його за прізвищем, ознайомитися з графіком та обрати зручний час.

У лікарів зазвичай є години, коли вони приймають пацієнтів, записаних на конкретний час або за живою чергою.

– Через платформу Helsi можна записатися й до будь-якого іншого спеціаліста: гастроентеролога чи гінеколога. Але для цього спочатку треба все одно звернутися до свого сімейного лікаря та взяти направлення, – доповнює спеціаліст контакт-центру Helsi Анна.

Для візиту до самого лікаря все одно доведеться піти до лікарні. Платформа дозволяє лише зробити запис на прийом онлайн, консультація проводиться у закладі.

Читайте: Сервіс Helsi – як записатися на прийом до лікаря онлайн

Але є альтернатива. Для тих, хто взагалі не хоче покидати домівку, Київстар разом із партнером Doctor Online розробив додаток, завдяки якому можна віддалено отримати консультації понад 40 лікарів 24/7. Додаток є безкоштовним для абонентів усіх операторів.

Doctor Online дає змогу:

проводити аудіо- та відеоконсультації;

надсилати лікарю файли, наприклад, аналізи для розшифрування, фото, попередні призначення;

записуватися на аналізи;

оплачувати послуги.

– Наш додаток буде корисний людям похилого віку та родинам з маленькими дітьми, тим, хто мешкає за містом або ж лишився за кордоном, – каже маркетинг-директор Київстара Павло Даніман.

Про те, як проходить карантин в Україні, читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.