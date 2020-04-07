Приватним клінікам дозволили проводити ПЛР-тести на коронавірус

Приватним лабораторія і клінікам, які мають відповідні ліцензії, дозволили проводити ПЛР-тестування на наявність коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Умовою є звітування за кожний виявлений випадок Covid-19.

Читайте: Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення

– Це потрібно для того, щоб всі випадки потрапляли в офіційну статистику і було проведено належне епідеміологічне розслідування, – каже заступник міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я запрацювала гаряча лінія для повідомлень про відмову тестування на Covid-19.