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Приватним клінікам дозволили проводити ПЛР-тести на коронавірус

Приватним лабораторія і клінікам, які мають відповідні ліцензії, дозволили проводити ПЛР-тестування на наявність коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Умовою є звітування за кожний виявлений випадок Covid-19.

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– Це потрібно для того, щоб всі випадки потрапляли в офіційну статистику і було проведено належне епідеміологічне розслідування, – каже заступник міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я запрацювала гаряча лінія для повідомлень про відмову тестування на Covid-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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