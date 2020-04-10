Українські медики показали, як і чим лікують хворих Covid-19 в Італії

20 українських медиків поїхали в Італію для допомоги у боротьбі із коронавірусом Covid-19.

Про лікування хворих, чергування та карантин в Італії розповідає Юрій Сак, головний лікар госпіталю МВС у Київській області.

Лікарі в Італію прибули 6 квітня на запит тамтешнього міністерства охорони здоров’я. Їх розділили на дві групи по 10 спеціалістів і направили в регіоні Марке. У ньому зафіксували 4 995 випадків Covid-19.

Одна спецгрупа працює в лікарні міста Урбіно. Юрій Сак із колегами вирушив до лікарні міста Пізаро, що на узбережжі Адріатичного моря.

– Це курортне місто з населенням десь у 70 тис. людей. Влітку тут буває ще стільки ж. Але сьогодні на вулицях тут немає людей – у країні жорсткі правила карантину. Коли ми виходили із готелю, нас кілька разів зупиняла поліція і нам доводилось пояснювати, що ми лікарі з Україні. І після цього нас супроводжували або відпускали, – розповідає Юрій Сак.

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Жорсткі правила карантину одинакові для всіх – за прогулянки штрафують від €300 євро до тюрми.

– Італійці дуже налякані тим, що вони мають дуже високу захворюваність і смертність, – каже лікар.

Як працюють українські лікарі в Італії

Українські лікарі чергують у лікарні, яка приймає тільки хворих на коронавірус.

– Усіх пацієнтів, в яких є підозра на Covid-19, звозять сюди і перевіряють. Якщо тест позитивний тоді залишають тут. Негативний – відправляють в інші лікарні. Більшість пацієнтів поважного віку. Саме в Марках найбільше померлих, – каже лікар.

Група Сака складається з п’яти лікарів від Міністерства внутрішніх справ та п’яти спеціалістів Міністерства охорони здоров’я. Від них одна лікарка та чотири медсестри.

– Робочий день починається о 8.00 до 14.00. Друга зміна працює з другої години до восьмої вечора. Ще є нічна зміна з восьмої вечора до восьмої ранку, – розповідає Сак.

Готель працює тільки для лікарів з України і розташований за 15 хв пішки від лікарні. Лікарі живуть поодинці. Харчування їм приносять у номер, щоб вони не могли випадково заразити персонал готелю.

– Персонал лікарні і готелю дотримуються правил безпеки. Ми також носимо маски і ходимо на відстані 3-5 м один від одного. Якщо поліція бачить що ми йдемо групою – зупиняють, – пояснює головлікар.

Як виглядає лікарня в Італії

Лікарі використовують костюми і маски, які виділило міністерство внутрішніх справ України.

– В лікарні ми вже переодягаємось в окремому приміщенні в халати, а зверху одягаємо наш спецодяг. Носимо окуляри, респіратори, костюми та рукавички. Користуємося антисептиками для рукавиць після контакту з хворими чи обладнанням, – розповідає Сак.

У палатах є кисневі балони, дефібрелятори та інша медична аппаратура. Тут можуть навіть проводити невеликі хірургічні втручання. Юрій Сак став свідком встановлення пацієнту катетеру у центральну вену (в Україні така процедура робиться тільки в операційній. – Ред).

Як в Італії лікують коронавірус

Італійці при ознаках хвороби самотужки йдуть в лікарню. У разі погіршення стану викликають швидку допомогу. Машини ”швидкої” повністю оброблені плівкою, а парамедики одягнуті у спецкостюми.

– Діагностика здійснюється уже в лікарні. Пацієнта привозять у приймальне відділення, де з ним починають працювати лікарі. Збирається анамнез – що турбує людину, стан хворого. Тут же робиться кардіограма і беруться аналізи крові. І тут же береться ПЛР-тест, – розповідає Сак.

Італійці беруть ПЛР-тест тампоном з носа. Результати діагностики стають відомі на наступний день. Але пацієнту в приймальному весь час надається допомога.

– Якщо у пацієнта є коронавірус – його відправляють в реанімацію. До епідемії лікарня Пісаро мала одне реанімаційне відділення та п’ять апаратів штучного дихання. Сьогодні тут розгорнуто є п’ять реанімаційних відділень і сюди звезли з інших лікарень біля 50 апаратів ШВЛ (в Києві є 360 апаратів ШВЛ. – Ред), – розповідає Сак.

Персонал у лікарні налаштований позитивно, незважаючи, що багато хворих.

– Ніхто в лікарні не злякався і не звільнився. Незважаючи на те, що серед хворих є лікарі, – каже український лікар.

Як прийняли італійські лікарі

Італійські лікарі надали українським колегам протоколи та схеми лікування коронавірусу Covid-19, які вони застосовують.

– Нас прийняли дуже добре та тепло. Лікарі в Італії не всі говорять англійською, але на кожній зміні є той, хто англійську розуміє. І вони нам пояснюють, як проводять діагностику та як лікують пацієнтів. Вони дозволяють нам навіть працювати з пацієнтами. Ми знайомимося з протоколами та записами. Також показують, які ліки використовують для лікування коронавірусу. Ми буваємо на операціях, – розповідає Сак.

Італійці передають своїм лікарям та українським спеціалістам шоколадних зайців для підтримки морального духу. Також допомагає українська діаспора.

Досвід Італії в боротьбі з коронавірусом

Юрій Сак підтримує запровадження в Україні суворого карантину. Каже, що італійський досвід знадобиться в Україні.

– Ми бачимо, що в Італії запізно запровадили жорсткий карантин і тепер розплачуються. Українська влада все робить правильно – щоб потім було менше проблем у нас. Це все виправдано, якщо порівнювати із ситуацією в Італії! – наголошує лікар.

Як писали Факти ICTV, українських лікарів, які прибули боротись із коронавірусом в Італії, зустріли піснями Руслани.

Фото: Glib Belgov