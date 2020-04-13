Карантин у Києво-Печерській лаврі через спалах коронавірусу оголосили ще 5 квітня, проте через різке збільшення підтверджених випадків Covid-19 столична комісія з надзвичайних ситуацій з 13 квітня повністю закрила лавру, а поліцейські та нацгвардійці блокують всі входи.

За словами мера Києва Віталія Кличка, лише за останню добу тут виявили 63 інфікованих, а загальна кількість хворих – понад 90.

У вихідні у лаврі помер 74-річний архімандрит Нектарій. Адміністрація церкви повідомила – після тривалої хвороби, проте в ЗМІ пишуть, що він міг померти через коронавірус.

А 13 квітня у лікарні помер ще один монах, обставини смерті якого ще невідомі.

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Є також підозри, що настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у якого ще 4 квітня взяли тест на коронавірус і який перебував на самоізоляції, через погіршення самопочуття госпіталізували до Олександрівської лікарні.

В УПЦ МП поки не можуть назвати точку кількість інфікованих коронавірусом у лаврі, бо всі обстеження проводяться державними медичними установами.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі 4 квітня посилили карантин і провели тестування на інфікування коронавірусом братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.

Джерело: УПЦ МП