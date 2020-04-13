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Факти / Україна / Суспільство

Карантин: онлайн-сервіси для вчителів – список серій

Міністерство цифрової трансформації створило освітній серіал Карантин: онлайн-сервіси для вчителів про алгоритми та комунікацію педагогів і учнів у період дистанційного навчання.

Зокрема, тут вчителям розповідають, як користуватися такими сервісами: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber.

Також пояснюється, як ставити оцінки онлайн, контролювати виконання завдань, створювати контрольні роботи, надавати консультації учням, створювати віртуальну вчительську тощо.

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Серіал складається з 6 серій тривалістю 8-26 хвилин.

Нижче можна подивитися всі серії.

Серія 0. Перш ніж пірнути в онлайн з головою

Серія 1. Алгоритми та комунікація вчителів і учнів на період дистанційного навчання

Серія 2. Набір і специфіка використання сервісів для вчителів

Серія 3. Дізнаємось більше про Class Dojo

Серія 4. Google Classroom для організації дистанційного навчання

Серія 5. Огляд онлайн-інструменту Microsoft Teams

Серія 6. Знайомимось із сервісами CISCO WEBEX. Вивчаємо можливості Classtime

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартував проект Всеукраїнська школа онлайн – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюють українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

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