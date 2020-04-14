На Великдень в храмах УПЦ МП пройдуть богослужіння – Онуфрій

Незважаючи на карантин, в храмах УПЦ МП на Великдень пройдуть святкові богослужіння, повідомив митрополит Онуфрій у відеозверненні, вітаючи вірян з початком Страсного тижня.

Водночас він зазначив, що парафіяни перебуватимуть на вулиці із дотриманням усіх необхідних санітарних норм.

– Цього року свято Святого Великодня у нас особливе через вірусну хворобу, що розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Великодні богослужіння будуть звершуватися, – сказав предстоятель УПЦ МП.

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За його словами, ті, хто на Великдень залишаться вдома, зможуть подивитися богослужіння по телевізору.

Нагадаємо, карантин у Києво-Печерській лаврі через спалах коронавірусу оголосили ще 5 квітня, проте через різке збільшення підтверджених випадків Covid-19 столична комісія з надзвичайних ситуацій із 13 квітня повністю закрила лавру, а поліцейські та нацгвардійці блокують всі входи.

Джерело: УПЦ