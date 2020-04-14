Українців більше лякають економічні наслідки карантину, ніж коронавірус – опитування

54% українців більше бояться економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж самої епідемії коронавірусу. Про це свідчить дані опитування КМІС, проведеного з 7 до 11 квітня.

Окрім того, соціологи порівняли їх з опитуванням 27-30 березня, і з’ясувалося, що ця занепокоєність зросла на 11% (в березні було 43%).

Ще 26% українців бояться епідемії коронавірусу. У березні таких було 34%.

Окрім того, 13% респондентів не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація уладнається у найближчі місяць-два.

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КМІС з 7 до 11 квітня провів опитування 2 тис. громадян у формі телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.

Його дані порівнюються с результатами опитування, проведеного 27-30 березня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що питання про скасування карантину розглянуть після Великодня.

Джерело: КМІС