Скандал із закупівлею костюмів для лікарів: МОЗ чекає звіти з регіонів

Процедура закупівлі 71 тис. костюмів біологічного захисту для медпрацівників відбувалася у повній відповідності до чинного законодавства, розповіла на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

– Було отримано комерційні пропозиції від семи учасників, чотири з яких мали необхідні документи. Ми подивилися на їхню вартість і уклали угоду з компанією, яка запропонувала найнижчу ціну з підтвердним сертифікатом за стандартом 1426. Він гарантує, що ця продукція забезпечить захист лікарів, – сказала вона.

Шаталова також відповіла на питання щодо можливої корупційної складової під час закупівлі – 488 грн замість 300 грн за один костюм, про що раніше заявила нардеп від фракції Голос Олександра Устінова.

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– Якщо ми говоримо зараз про захист наших лікарів, які щоденно працюють біля інфікованих Covid-19, держава має гарантувати їх безпеку, захист і життя. Тому що лікарі – це невідновлюваний ресурс. Ми це бачимо за кількістю хворих серед медиків.

Можливо, це стосується саме питання їхньої безпеки, як вона була організована? Тому за доручення міністра ми готуємо листи в усі місцеві адміністрації, щоб з’ясувати, на що саме були витрачені кошти, яку саме продукцію вони придбали, і чому у нас стільки хворих серед лікарів (1 368 на 23 квітня), – пояснила заступник міністра.

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.

З них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.