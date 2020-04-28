Венедіктова відповіла на акцію протесту у справі Гандзюк

Активістів, які організували акцію протесту під стінами Офісу президента проти завершення розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк, генпрокурор Ірина Венедіктова не вважає правозахисниками.

– Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів. Правозахисники – це зовсім про інше…

Є тільки власне бачення, як має бути. 55 томів справи – не цікавить. Ви хочете правди? Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства, – наголосила генпрокурор.

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Активісти ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк, які 27 квітня вийшли на акцію протесту під стіни Офісу президента України, вимагали пояснень від президента Володимира Зеленського щодо завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

Мітингувальники вважають, що таким рішенням генпрокурор Ірина Венедіктова підігрує стороні захисту, оскільки останні зможуть заявляти про недостатню кількість доказів.

Перед цим СБУ заявила про завершення розслідування справи Гандзюк і назвала замовників.