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Факти / Україна / Суспільство

Таємно проводив служби: в Тернопільській області від Covid-19 помер священик

У селі Потуторів Тернопільській області помер священик у якого діагностували коронавірус, повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак.

За його словами, священнослужитель, всупереч застереженням у зв’язку з карантином, таємно проводив служби в приватному будинку.

– Напередодні у нас в районі померли двоє місцевих жителів. Одному чоловікові було 67 років, іншому – 55. Останній був священиком в селі Потуторів. Обидва надійшли до райлікарні у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати їх не вдалося, – розповів Кудлак.

Він зазначив, що сейчас медики встановлюють всіх, хто контактував зі священиком.

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Глава РДА повідомив також, в Шумському районі виявлено 69 хворих коронавірусів, троє з них померли.

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнти одужали.

Фото: Dreamstime

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