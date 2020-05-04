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Факти / Україна / Суспільство

У Карпатах мороз -2 і випав сніг

У Карпатах станом на 8.30 4 травня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається дрібний сніг та хуртовина хмарно.

За даними Чорногірського пошуково-рятувального посту, нині видимість обмежена до 40 м, вітер західний 17 м/с, а температура повітря знизилася до −2°С.

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Сніг у Карпатах

Фото:
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

До речі, 3 травня у Київській області пройшов град зі шквалами, про що попереджали синоптики.

За прогнозами Укргідрометцентру, весь тиждень в Україні йтимуть дощі та похолодає.

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