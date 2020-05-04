У Карпатах мороз -2 і випав сніг

У Карпатах станом на 8.30 4 травня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається дрібний сніг та хуртовина хмарно.
За даними Чорногірського пошуково-рятувального посту, нині видимість обмежена до 40 м, вітер західний 17 м/с, а температура повітря знизилася до −2°С.
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Фото:
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
До речі, 3 травня у Київській області пройшов град зі шквалами, про що попереджали синоптики.
За прогнозами Укргідрометцентру, весь тиждень в Україні йтимуть дощі та похолодає.
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