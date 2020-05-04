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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця виплатить працівникам до 10 тис. грн у разі захворювання на Covid-19

Укрзалізниця забезпечить своїх співробітників матеріальною допомогою у разі захворювання на Covid-19, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, таке рішення ухвалила комісія компанії, яка займається соціальним захистом робітників.

Зокрема, люди, у яких діагностують коронавірус, отримають матеріальну допомогу в розмірі:

  • до 10 тис. грн – у разі важкого перебігу хвороби;
  • до 6 тис. грн – якщо хвороба проходить без ускладнень.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби, 418 – за добу.

З них  – 303 летальних,  1 619 пацієнтів одужали.

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