Укрзалізниця виплатить працівникам до 10 тис. грн у разі захворювання на Covid-19

Укрзалізниця забезпечить своїх співробітників матеріальною допомогою у разі захворювання на Covid-19, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, таке рішення ухвалила комісія компанії, яка займається соціальним захистом робітників.

Зокрема, люди, у яких діагностують коронавірус, отримають матеріальну допомогу в розмірі:

до 10 тис. грн – у разі важкого перебігу хвороби;

до 6 тис. грн – якщо хвороба проходить без ускладнень.

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Станом на 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби, 418 – за добу.

З них – 303 летальних, 1 619 пацієнтів одужали.