39 нових випадків Covid-19 за добу у Львівській області – це рекордна цифра за весь час карантину, повідомив у соцмережі мер Львова Андрій Садовий.

– Плюс 39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину. Ми уважно відстежуємо динаміку захворювання. Рішення про послаблення карантину ухвалюватимемо лише за умови, що динаміка йтиме на спад, – зауважив він.

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Станом на 8.00 6 травня у Львові та на Львівщині 553 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 16 — летальні, 116 людей одужали.

Нагадаємо, у Львові влада підтримала місцевих підприємців та звільнила їх від частини податків на час карантину.

Крім того, звільнили від сплати єдиного податку підприємців, які призупинили свою діяльність.