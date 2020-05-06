Коронавірус у Сумах: Covid-19 заразилися співробітники супермаркету

Covid-19 підтвердився у шести співробітників супермаркету в Сумах – вони на самоізоляції, повідомив на брифінгу заступник директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Михайло Мацюк.

За його словами, усіх інших співробітників – це 71людина – відправили додому на карантин.

Мацюк уточнив, що три дні тому коронавірус виявили у продавчині супермаркету на Петропавлівській, 76, а потім інфекцію підтвердили ще у п’яти співробітників.

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Станом на 9.00 5 травня в Сумській області виявили 112 випадків захворювання на Covid-19.