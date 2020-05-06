PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Сумах: Covid-19 заразилися співробітники супермаркету

Covid-19 підтвердився у шести співробітників супермаркету в Сумах – вони на самоізоляції, повідомив на брифінгу заступник директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Михайло Мацюк.

За його словами, усіх інших співробітників – це 71людина – відправили додому на карантин.

Мацюк уточнив, що три дні тому коронавірус виявили у продавчині супермаркету на Петропавлівській, 76, а потім інфекцію підтвердили ще у п’яти співробітників.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 9.00 5 травня в Сумській області виявили 112 випадків захворювання на Covid-19.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка