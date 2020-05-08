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Факти / Україна / Суспільство

Закінчивши Другу світову війну у наших серцях, завершимо й інші – глава УГКЦ

8 травня 2020 року може стати гарним днем, щоб нарешті закінчити Другу світову війну, хоча б через 75 років після офіційного  завершення, вважає глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав.

– Якщо ми справді зможемо закінчити ту війну, яка продовжується в наших серця, в кабінетах різних урядів, ми зможемо закінчити інші війни, які в той чи інший спосіб є лише проявом того конфлікту, про який ми сьогодні згадуємо, – заявив глава УГКЦ під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

На його думку, лише загоєні серця здатні до миру, тому немає іншого способу, як протистояти війні, йти дорогою примирення.

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– Я щиро бажаю, щоб ми всі разом долучилися до того, щоб діалогом та взаємним прощенням гоїти рани і лікувати все те, що лишилося після Другої світової війни. Ніколи не буде миру без правди та справедливості. Як сказав Христос: Пізнайте правду, і правда визволить вас. Правда є необхідним шляхом до то, щоб у мирі та справедливості протистояти війні, яка знову своєю тінню насувається на Європу, – наголосив блаженніший Святослав.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про міфи Другої світової війни, які нав’язали в СРСР.

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