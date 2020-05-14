Денісова допоможе батькам-іноземцям вивезти дітей від сурогатних матерів

Офіс українського омбудсмена, МЗС та Держприкордонслужба напрацювали дієвий механізм вирішення проблеми з немовлятами, народженими сурогатними матерями від іноземців, які нині перебувають в київському готелі Венеція.

– Мої представники виїхали до цього готелю і виявили там 51 дитину, з яких 15 були з батьками. А 36 дітей знаходилися у двох кімнатах. На всіх є свідоцтва про народження, а їхні батьки є громадянами іноземних держав, – розповіла на брифінгу український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, батьки 15 немовлят приїхали ще до початку карантину, і тепер не можуть виїхати.

Щодо інших 36 малюків, Денісова наголосила, що їхні батьки навпаки – не можуть потрапити в Україну, щоб забрати дітей, також через карантинні обмеження.

Вона розповіла, що вони зверталися за допомогою до МЗС, але там відмовили, бо батьки мають звертатися до своїх посольств. Але ті також не допомогли, тому питання досі не вирішено.

– Через звернення від клініки репродуктивної медицини BioTex, яке я отримала вранці, мені стало відомо, що загалом в Україні понад 100 дітей чекають своїх батьків у різних медцентрах. І там прогнозують, що у разі продовження карантину, їхня кількість може збільшитися до тисячі, – наголосила вона.

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Тому, як зазначила Денісова, необхідно створити механізм, щоб батьки могли приїхати за своїми дітьми.

Вона провела нараду з представниками МЗС та ДПС, і разом вже напрацьовано дієвий механізм вирішення проблеми.

Омбудсмен запевнила, що батьки можуть звернутися до неї особисто з відповідною заявою.

– Якщо цим батькам потрібна допомога для оформлення проїздних документів на дитину, я буду звертатися до Держприкордонслужби та МЗС для вирішення питання, – підсумувала вона.

У свою чергу власник клініки BioTex Альберт Точиловський розповів Фактам ICTV, що у готелі створено всі умови для перебування дітей.

– У зв’язку з пандемією довелося вживати екстрених заходів. Взяли 14 няньок, замість звичайних чотирьох. Тому діти 24 години на добу перебувають під наглядом фахівців, – запевнив він.

За його словам, не треба лякатися через кількість дітей у готелі, бо через карантин їх може бути ще більше.

Раніше клініка розмістила в мережі відео, на якому показали кілька десятків немовлят, народжених від сурогатних матерів для батьків зі США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших країн, які нині перебувають у київському готелі Венеція, тому що не можуть виїхати з України через карантин.