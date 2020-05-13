Коронавірус у Донецькій області: четверо з 15 нових хворих прибули з РФ

Станом на вечір 13 травня у Донецькій області лабораторно підтверджено 15 нових випадків Covid-19. Зокрема, 11 – у Маріуполі, два у Слов’янську та по одному в Мар’їнському районі і Черкаській ОТГ.

Четверо з нових інфікованих прибули з Росії:

два мешканці Слов’янська 34 та 61 років;

5-річний житель Мар’їнського району;

40-річна мешканка Черкаської ОТГ.

Загалом з початку оголошення карантину в області зареєстровано 117 випадків коронавірусної хвороби. З них три – летальні, 34 пацієнти одужали та 80 людей лікуються.

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Нагадаємо, у МОЗ планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19. А найближчими днями затвердять алгоритм ІФА-тестування, яке визначає рівень антитіл до збудника коронавірусу в організмі людини.