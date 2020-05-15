Усі діти іноземців, народжені від сурогатних матерів, які перебувають у готелі Венеція, добре доглянуті, запевнила український омбудсмен Людмила Денісова після перевірки умов утримання немовлят та спілкування з батьками-іноземцями.

– У них справді гарні умови, усі діти доглянуті. На кожну дитину заведено журнал, де розписано, кожне годування, як змінюється вага, рекомендації лікаря тощо, – розповіла вона про результати перевірки.

Денісова повідомила, що 9 батьків-іноземців, у яких є проблеми щодо легалізації дітей, уже написали заяви з проханням допомогти з виїздом.

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Вона запевнила, що усім допоможуть, бо у них є підтвердження, що це їхні діти.

– Ті батьки, які знаходяться за межами України, вони також звертатимуться до мене, щоб надати їм можливість приїхати, а потім виїхати з дітьми, – додала вона.

Омбудсмен також наголосила, що місць у цьому готелі достатньо, навіть з урахуванням дітей, які будуть незабаром народжені у клініці.







Денісова перевірила умови утримання немовлят, народжених для іноземців / 2 фотографии

Нагадаємо, 14 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пообіцяла батькам-іноземцям сприяння у вивезенні дітей, народжених сурогатними матерями, які нині перебувають в київському готелі Венеція.

Джерело: Людмила Денісова