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Факти / Україна / Суспільство

На Південному мосту у Києві аварійна ситуація через старий деформаційний шов

Рух на Південному мосту у Києві у напрямку правого берега частково обмежено через аварійну ситуацію з одним із старих деформаційних швів.

У КМДА пояснили, що обірвалась частина накривного листа.

Наголошується, що на місці вже працюють співробітники компанії Київавтошляхміст, які планують полагодити шов за 3-4 години.

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На Південному мосту у Києві аварійна ситуація через старий деформаційний шов

Фото: КМДА

Нагадаємо, у березні 2020 року сталась аварія на магістральному трубопроводі на мосту Патона. Тоді близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки залишилися без опалення і гарячої води.

Джерело: КМДА

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