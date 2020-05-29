У метро Києва обмежать вхід: коли і навіщо

Київський метополітен, що відкрився 25 травня в рамках другого етапу послаблення карантинних обмежень, з 1 червня введе обмеження на вхід, щоб змусити пасажирів дотримуватися необхідної дистанції.

Заступник директора столичної підземки Наталія Макогон в ефірі одного з телеканалів пояснила такий крок тим, що потік пасажирів з кожним днем ​​збільшується.

За її словами, на вихідних відкриється передмістя Києва, і пасажирів буде ще більше.

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– Тому можливі обмеження на вхід у метро, ​​щоб розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції, – сказала Макогон.

Будуть, наприклад, відкриті на вхід тільки одні-двоє дверей із трьох.

Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що у метро в Києві обмежуватимуть вхід на окремі станції у години пік.