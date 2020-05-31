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Факти / Україна / Суспільство

У Львові від коронавірусу помер фельдшер швидкої допомоги

Старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі, який прослужив на цьому місці майже 40 років, тиждень боровся з коронавірусом.

Весь цей час він перебував у лікарні у тяжкому стані, проте, на жаль, врятувати медика не вдалось.

До цього було відомо про смерть трьох медпрацівників від ускладнень коронавірусної хвороби.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Станом на 31 травня у Львівській області підтверджено 1 669 випадків зараження Covid-19, 409 пацієнтів вже одужали.

Загалом в Україні інфекцію виявили у 23 672 людей, з яких 4 542 – це медики. За добу тестування підтвердило 468 нових випадків Covid-19.

Фото: Dreamstime

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