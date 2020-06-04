На наступному засіданні Кабміну, яке відбудеться 10 червня, кількість людей у туристичних групах збільшать у п’ять разів – з 10 до 50, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Кам’янці-Подільському.

Він пояснив цю цифру тим, що саме стільки людей вміщає автобус.

– Знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, воно буде стільки, скільки перевозить автобус – до 50 осіб, – додав він.

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Послаблення з 5 червня

Вже завтра відкриються зали кафе та ресторанів, звісно, за умови дотримання правил роботи в умовах карантину.

Також з 5 червня збільшили кількість вірян під час богослужінь – одна людина на 5 кв. м.

А для людей, яким за 60, скасували самоізоляцію.

Авіаперевізники у середу відновлять внутрішні рейси, а міжнародні можна планувати вже з 15 червня, коли стартує четвертий етап послаблення карантину.