Захисники Нелі Погребіцької, яка стала жертвою зґвалтування у Кагарлику, під час прес-конференції розповіли, як триває розслідування, а також про нові факти і обставини.

– На сьогодні ключовим у цій справі є експертизи, бо вони доводять ті обставини, на які посилаємося ми як захист потерпілої. Проте пройшов місяць, але досі всіх немає. Хоча у таких справах дається максимум два тижні, – наголосила адвокат Олена Сотник і повідомила про призначення додаткових, які також важливі.

Хронологія почалася не 24 травня

Адвокат Нелі заявила, що матір потерпілої ще 13 травня подала заяву про погрози одного з підозрюваних, але вона не мала належної реакції.

– Якби у той момент поліція відреагувала належним чином, 24 травня взагалі б нічого не сталося, – переконана адвокат.

Вона звернулася до ДБР та прокуратури з проханням розслідувати всі ці події в хронології, аби зрозуміти, що насправді було – зволікання чи навмисне прикриття злочину конкретного правоохоронця, яке призвело до подій 24 травня.

Сотник заявила про ще одного фігуранта у цій справі – Алли, малолітньої сестри Нелі Погребіцької.

– Ми відповідну заяву же подали. Ті самі підозрювані за декілька годин до подій, які сталися з Нелею, вчиняли щодо дівчинки незаконні дії як з неповнолітньою. Фактично вони її викрали і здійснювали слідчі дії без будь-яких підстав, – сказала захисник, наголосивши, що чекає реакції ДБР.

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Охорона для Нелі Погребіцької

Потерпіла прийшла на прес-конференцію, проте говорити на камери відмовляється. Адвокати кажуть, що вона досі у стані стресу, з нею нині працюють психологи.

До того ж вона боїться за своє життя та своїх близьких через погрози одного з фігурантів – Миколи Кузіва.

Тому депутати і адвокати вимагають, аби постраждалій надали цілодобову охорону. Проте правоохоронці відмовилися надати охорону.

За їх словами, нині правоохоронці намагаються всіляко загальмувати справу. Вони також ажають, що працівників відділку Кагарлицької поліції потрібно не відсторонювати, а звільнити, бо більшість знали, що там відбувається.

Справу перекваліфікували

Кілька днів тому прокуратура змінила кваліфікацію злочину у справі про зґвалтування в Кагарлику.

Наразі Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють за ст. 152 – Зґвалтування групою осіб та с. 127 – Катування.

Тобто у справі зникла стаття про перевищення службових повноважень (ст. 365 ККУ).

А почалося все 24 травня – у поліцію повідомили, що до лікарні Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували двоє поліцейських.

За день до цього її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. На неї вдягали протигаз, стріляли з пістолета над головою, а наступного дня відпустили.

ДБР оголосило про підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву. За результатами першого службового розслідування звільнили 10 працівників поліції.