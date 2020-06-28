В Одеській області морська вода змінила колір на зелений.

Йдеться про село Фонтанка. Також наголошується, що вода має маслянисту текстуру. Можна припустити, що це наслідки цвітіння води.

Напередодні обласний лабораторний центр МОЗ за результатами досліджень заявив, що морська вода на всіх пляжах Одеси та області не відповідає нормативам за мікробіологічними показниками. Фахівці рекомендують поки утриматися від купання в морі.

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Медики закликають під час перебування на пляжах дотримуватися соціальної дистанції, а також не обмінюватися речами з іншими людьми.



























В Одеській області морська вода стала зеленою через надлишок водоростей / 7 фотографий

Зелена вода у Миколаївській області

У Миколаївській області виявили задуху водних біоресурсів. Екокатастрофа виникла на Бузькому лимані, що поблизу селища Новобогданівка.

Вода стала синьо-зеленого кольори, а риба масово гине, через що неможливо дихати.