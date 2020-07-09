Якщо у травні тільки 20% дітей були охоплені вакцинацією від кору, паротиту та краснухи (КПК), то у червні цей показник виріс до 30%, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас, за його словами, у травні охоплення щепленнями КПК було на 30-40% нижчим у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Саме тому, як зазначив Степанов, Єврокомісія віднесла Україну до країн із високим ризиком поширення цих захворювань.

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– Якщо подивитися на статистику, то у нас тільки 30% дітей отримали всі три вакцини згідно з графіком. Водночас у червні кількість імунізацій збільшилася, – додав він і закликав батьків стежити за календарем щеплень.

Через зниження рівня вакцинації Україна також опинилася в зоні ризику спалаху поліомієліту.

Такі висновки зробила Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС).

В Україні за останні п’ять місяців 2020-го лише 30% дітей першого року життя отримали усі три дози вакцини для профілактики поліомієліту.