28 липня виповниться 1 032 роки з дня Хрещення Київської Русі – України. Проте через поширення коронавірусу скасували проведення традиційної хресної ходи.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що таке рішення ухвалили ПЦУ та УПЦ МП.

За його словами, звісно, річницю святкуватимуть, але з дотриманням вимог карантину.

Ткаченко оцінив відповідальність предстоятелів православних церков, які поставили у пріоритет захист здоров’я вірян.

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Зокрема, ПЦУ планує 28 липня провести Божественна літургія у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві, а після обіду – молебень біля пам’ятника князю Володимиру (без хресної ходи).

День хрещення Київської Русі – України – не лише церковне, а й державне свято. Офіційно відзначається з 2008 року.

Саме у цей день у 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.

Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: Олександр Ткаченко