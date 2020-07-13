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Факти / Україна / Суспільство

Санаторні школи-інтернати реорганізують або закриють

В Україні санаторні школи-інтернати повинні змінити тип закладу під потреби здобувачів освіти, реорганізувати або ж взагалі закрити. Відповідні зміни до закону Про повну загальну середню освіту ( №3719) 13 липня своїм рішення внесла Верховна Рада.

Зробити це мають протягом року з дня набуття чинності відповідних поправок.

У МОН кажуть, що такі зміни сприятимуть формуванню мережі освітніх закладів під потреби громади та забезпечать право дітей на освіту.

Тимчасовий в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив, що у попередній редакції йшлося про те, що такі школи мали з 2020 року припинити набір учнів та змінити тип закладу винятково на ліцей.

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За даними Міносвіти, в 21 області України нині функціонують 67 санаторних шкіл-інтернатів, найбільше їх у Дніпропетровській області – сім закладів.

16 січня 2020 року Рада ухвалила зміни до закону Про повну загальну середню освіту, згідно з якими, санаторні школи з 1 вересня вже не набиратимуть дітей. Такі заклади стануть ліцеями, де більше не лікуватимуть учнів, а медпрацівників звільнять.

За даними статистики, в Україні 23% дітей мають сколіоз. Вони навчаються саме у таких санаторних школах, проте часто є там і діти, у яких немає проблем зі здоров’ям.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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