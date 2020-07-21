Директор київського приватного пологового будинку Валерій Зукін розповів у соцмережі зворушливу історію про маленьку дівчинку, від якої відмовилися батьки.
За словами Зукіна, дитина народилася минулого тижня з невеликою вадою розвитку, яку можна вилікувати, проте багаті батьки вирішили просто написати відмову.
Він зізнається, що це перший випадок за майже 30 років його роботи у приватній медицині.
– Ситуація вимагає медичної допомоги, але має цілком виліковний і коректувальний вигляд. Бувало й гірше. Відразу скажу – вада до пологів практично не діагностувалася, і аргумент “як її на УЗД дивилися” не працює, – наголосив він.
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Зукін запевнив, що не всі вади видно на УЗД, більш того – це не та вада, яка не піддається виправленню.
– Проте зовсім несподівано батьки вирішують відмовитися від дитини. Ось так просто – встали, пішли і забули. Нібито дитини немає, – обурився директор пологового будинку.
Дівчинка знаходиться у пологовому будинку, тут їй дали ім’я для свідоцтва про народження, і Зукін сподівається, що батьки змінять своє рішення, або ж її заберуть люди, які любитимуть її, незважаючи на діагноз.
– І з бридкого каченяти вона перетворилася б на прекрасного лебедя, вийшла заміж і прийшла до нас народжувати дітей. А я дожив би до цієї щасливої хвилини, – про таку казку зі щасливим кінцем мріє директор пологового будинку.
В Україні, за даними на кінець 2019 року, понад 100 тис. дітей живуть і навчаються в інтернатах.
Водночас 92% дітей мають батьків, тобто сиротами є лише 6 тисяч.
Щороку близько 8 тис. дітей потрапляють до притулків.
Джерело: Валерий Зукин