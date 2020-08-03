Через карантин, запроваджений у березні, песіонери з ОРДЛО змушені були скоротити витрати на їжу, ліки і необхідні гігієнічні засоби, адже не могли могли потрапити до України через блокпости, щоб отримати пенсії.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.

Дослідник HRW у Європі та Центральній Азії Лора Міллс наголошує, що обмеження майже повністю відрізали доступ до пенсій та прирікли багатьох пенсіонерів на злидні.

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Опитавши 15 людей похилого віку, які мають право на українську пенсію, вони з’ясували, що майже всі пенсіонери голодували.

Нині, з 1 до 31 серпня, на КПВВ з окупованим Донбасом продовжують діяти карантинні обмеження для тих, хто прибуватиме на підконтрольну уряду територію через лінію розмежування.

Зокрема, громадян України, крім учасників ЗНО, пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції з використанням сервісу Дій вдома, або ж за умови проходження 14-денноъ обсервації.

Джерело: HRW