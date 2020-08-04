Спалах коронавірусу в Сумах: на карантин закрили пологовий будинок

Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії у Сумах 3 серпня закрили на 14-денний карантин. Під час обстеження медпрацівників закладу у чотирьох з них ПЛР-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Усіх заражених медиків направили на лікування, а 12 контактних – на самоізоляцію.

Окрім того, 18 контактних пацієнтів пологового будинку перебувають під постійним наглядом.

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З’ясувалося, що лікарі заразилися від пацієнтки, у якої виявили коронавірус.

Нині заклад не приймає вагітних та породіль, усіх пацієнток тимчасово при возитимуть до обласного перинатального центру.

У Сумській області станом на 3 серпня підтвердили 12 нових випадків коронавірусу, зокрема сім – у Сумах, два – у Шостці та по одному – у Ромнах, Сумському та Білопільському районах.

З початку епідемії у регіоні заразилися 529 людей, 351 з них вже одужала.

Джерело: Сумська міськрада