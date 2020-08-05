Станом на пізній вечір 4 серпня українців серед постраждалих внаслідок вибуху у порту Бейрута не було, проте посольство України в Лівані продовжує перевіряти інформацію.

МЗС закликає громадян України, які потрапили у надзвичайну ситуацію, звертатися на цілодобову гарячу лінію, яка працює у посольстві в Лівані: +961 5921 668.

Можна також телефонувати до українського дипломатичного відомства: +380 44 238 16 57.

Нині звернення на них не надходили.

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Вибух у порту Бейрута

4 серпня близько 19.00 за Києвом стався потужний вибух у порту Бейрута – столиці Лівану.

Вибухова хвиля зруйнувала будівлі у радіусі двох кілометрів.

Нині відомо, що кількість загиблих зросла до 78 людей, ще близько 4 тис. отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Водночас багато людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки відновлять вранці, бо вночі були перебої в електропостачанні.

За версією влади, вибух стався на одному зі складів, де зберігали 2 750 тонн конфіскованої аміачної селітри.