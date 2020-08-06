Навчання у Польщі приваблює українських абітурієнтів географічною близькістю країни, схожістю мов, перспективою отримання європейської освіти за помірними цінами та легального працевлаштування після закінчення ВНЗ.

Саме тому Польща на першому місці за популярністю серед тих, хто хоче навчатися за кордоном.

До вибору вступників – понад 1,5 тис. спеціальностей у 55-ти польських університетах.

Як здобути освіту у Польщі, скільки коштує навчання та, власне, з чого почати – Факти ICTV розбиралися разом з Русланом Сорокою, генеральним директором польсько-української програми ОсвітаПоль, яка є офіційним представником найкращих університетів та коледжів Польщі та вже 17 років допомагає українським абітурієнтам зі вступом.

Вартість навчання у Польщі

Навчання на стаціонарі у державному або приватному польському ВНЗ на сьогодні коштує від €900 до €3-4 тис. за рік.

– А середня ціна коливається в межах €1,2-1,5 тис. Це вартість, незалежно від кваліфікаційного рівня. У цьому ціновому діапазоні дуже великий вибір університетів та спеціальностей, – пояснив Сорока.

Навчатися можна польською або англійською. Від цього залежатиме вартість навчання. Проте англомовні пропозиції значно дорожчі – зазвичай, на 40-100%.

Водночас у державних закладах, за словами Сороки, можна знайти варіанти, хоч їх і дуже мало, навчання польською та англійською приблизно за однаковою ціною.

Вступ до польських університетів

Вступна кампанія 2020 у Польщі з початком навчання у жовтні триває. Тобто цього року ще є можливість до початку вересня вступити до більшості ВНЗ.

Гендиректор освітньої програми розповів, що вступ у залежності від закладу закінчується в липні, або триває аж до вересня, а прийом документів та підготовка до вступу відбувається цілий рік.

Тому він радить дуже активно працювати в цьому напрямку від осені попереднього року, якщо треба освоїти польську чи англійську.

З чого почати

Передусім потрібно ретельно проконсультуватися щодо вибору навчального закладу. Це дуже суттєве питання, бо від цього залежатимуть умови вступу, вартість навчання та можливості оформлення проживання.

Коли вибір зроблено, необхідно перевірити – чи вступ відбувається на основі поданого пакету документів, чи є додаткові кваліфікаційні вимоги типу співбесіди.

– Як правило, додатковими кваліфікаційними вимогами є саме співбесіда. Іспитів чи чогось такого немає. Інколи можливе тестування з мови – польської або англійської, – уточнив Сорока.

Підтвердження володіння англійською або польською

Для вступу на англомовне навчання потрібен міжнародний сертифікат типу TOEFL, який підтверджує рівень володіння мовою на рівні В2. Це один із варіантів.

Щодо польської мови є три варіанти. Перший найбільш універсальний – це складання державного іспиту з польської мови на отримання державного сертифіката на рівні С1, який проводиться у березні та червні.

Водночас Сорока наголошує, що він не дуже популярний, адже досить складний і дорогий.

Реєстрація на іспит коштує близько €100. Скласти його можна в Україні у сертифікованих мовних центрах. Сам сертифікат не має терміну дії.

– Проблема у тому, що терміни проведення іспитів незручні, бо очікування сертифікату може забрати кілька місяців. Тому часто стикаємося з такою проблемою, що абітурієнт склав у березні, а на сьогодні досі не можемо отримати сертифікат. Відповідно немає можливості долучення до необхідного пакету документів, – пояснив він.

Другий варіант – це сертифікати, які видаються, наприклад, компаніями, які співпрацюють з польськими навчальними закладами, що мають підписані договори. Тут можна пройти тестування, перевірку польської мови та отримати сертифікат. Його буде достатньо для вступу до то чи іншого ВНЗ, але не всіх 100%.

Третій – це додаткова співбесіда з польської мови, яка проводиться рекрутаційною вступною комісією то чи іншого закладу освіти. Це можна зробити через Skype, тобто онлайн.

Мінімальний рівень, необхідний для вступу та навчання в університетах Польщі – В1, а частина ВНЗ вимагає В2.

Як і де вивчити польську мову

Щоб досягнути відповідного рівня, якщо йдеться про вивчення мови з нуля, необхідно щонайменше вісім місяців займатися двічі-тричі на тиждень. Вартість занять дуже різна. Якщо займатися індивідуально з викладачем – близько 250 грн за заняття. На курсах у групах – від 100 грн.

Є ще один спосіб, і він, за словами Сороки, набуває все більшої популярності. Це можливість вивчення польської мови з native speaker – професійним викладачем, носієм польської мови. Заняття проводяться через Skype у режимі відеоконференції. Такі заняття дуже ефективні, бо знання засвоюються значно швидше.

Окрім того, можна також приїхати до Польщі перед початком навчального року і протягом кількох тижнів на місці підтягнути мову. Але для цього необхідно володіти мовою щонайменше на рівні А2.

Документи для навчання у Польщі

Магістерська програма у Польщі триває 5 років (1,5-2 роки – на базі диплому бакалавра), а бакалаврат – 3 роки.

Базовий пакет документів – це атестат з додатками (якщо йдеться про бакалаврат), диплом бакалавра або магістра, отриманого в Україні (якщо вступаєте на другий ступінь – магістратуру), паспорт, можливо, свідоцтво про народження, якщо студент неповнолітній.

Атестат чи диплом мають бути відповідно оформлені, перекладені на польську. Буде професійний польський перекладач чи український з нотаріальним підтвердженням, залежить від конкретного закладу.

Також може знадобитися апостилізація документів.

Чи потрібні додаткові документи – фотографії, медична довідка 086-у тощо – теж залежить від ВНЗ.

Студентська віза для навчання у Польщі

Коли абітурієнт успішно пройшов процес вступу, йому видається відповідний документ, який є підставою для отримання безкоштовної студентської візи на рік навчання.

– До цього пакету документів, починаючи з минулого року, обов’язково потрібно долучити довідку, яка підтверджує бронь місця проживання на цілий рік, та з відповідною оплатою щонайменше за місяць проживання, – уточнив Сорока.

Окрім того, з 2019 року вимагається фінансова довідка. Якщо студент неповнолітній та ще не заробляє, його може спонсорувати хтось із родини. Саме ці спонсори і мають надати відповідну довідку, що підтверджує наявність заробітків або коштів на утримання студента в Польщі та оплату його навчання.

– Загалом 17 пунктів, що стосуються візового питання. Це одне з найскладніших питань, до яких треба ретельно приготуватися. Сама студентська віза безкоштовна, – наголосив директор освітньої програми.

Він також запевнив, що через ситуацію із коронавірусом станом на сьогодні жодних додаткових довідок від студентів з України не вимагається.

Безкоштовне навчання у Польщі

Це можливо, але складно, бо велика конкуренція.

– З тих студентів, яким ми допомагаємо вступати до ВНЗ Польщі, на безкоштовне навчання потрапляє десь 1%. Є грантові програми, вони передбачають можливість такого вступу, але конкуренція там досить значна. Це окреме питання, яким треба дуже ретельно займатися, – пояснив Сорока.

За його словами, є дві можливості отримати безкоштовне навчання – це наявність карти поляка, що дає право конкурувати за бюджетне місце в державних університетах, та державний сертифікат польської мови специфікаційної польської комісії на рівні С1.

– Все більшої популярності набуває другий варіант. Така можливість створена у 2018 році. Тому зараз, якщо хтось планує навчатися у Польщі, має готуватися за два роки до вступу. Якщо ви отримаєте сертифікат С1, у вас є дуже великі шанси на безкоштовне навчання у Польщі, – каже директор польсько-української освітньої програми.

Проживання у Польщі

Студенти можуть жити в гуртожитках або приватному секторі. Вартість залежить від міста, в якому знаходиться ВНЗ. Ціни на проживання коливаються у діапазоні від 500 злотих (€120). Середня ціна – €150 за місяць.

Якщо брати окремо гуртожитки – від €100 до €500 (найпопулярніша ціна – €150).

Зокрема, у державних закладах ціни стартують від €100, у приватних – від €130.

Вартість проживання у квартирах та кімнатах також залежить від міста: в середньому однокімнатна – від €400, кімната у квартирі – від €170.

Підробітки студентів та працевлаштування у Польщі

Міграційне право Польщі передбачає для студентів-іноземців після закінчення навчання можливість легітимного перебування на території країни протягом цілого року для пошуку роботи.

Окрім того, студенти чи молоді люди до 27 років у Польщі не обтяжені різного роду податками. Тому український студент без проблем може знайти роботу ще під час навчання. Роботодавцям вигідно брати таку людину саме з точки зору заощадження на податках. Мінімальна ставка в Польщі – 17 злотих за годину (це приблизно 140 грн).

Студенти можуть повноцінно працювати на канікулах, які тривають майже чотири місяці, а також підробляти протягом навчального року по кілька годин на день, або один-два дні на тиждень.

До того ж польське законодавство дозволяє працювати з 16 років у сферах, що не загрожують фізичному чи ментальному розвитку дитини.

Отож, український студент може працювати, наприклад, офіціантом у кафе чи перекладати товар на полицях у супермаркеті, заробляючи на житло, а якщо постарається – навіть оплачувати своє навчання у Польщі.