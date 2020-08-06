Якщо буде різкий сплеск захворювання на коронавірус, доведеться знову повертатися до суворих карантинних обмежень, заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Тому він звернувся до киян із закликом серйозно ставитися до загрози, не розслаблятися і не вдавати, ніби нічого не сталося.

За його словами, від кожного жителя столиці нині залежить, чи буде посилення карантину.

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Коронавірус у Києві

Київ знову у лідерах за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу додалося ще 180 хворих, загалом інфіковано 8 992 киянина.

За останній день померли троє людей, а з початку епідемії – 142.

Водночас одужали вже 3 137 пацієнтів, з яких 49–за добу.