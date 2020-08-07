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Факти / Україна / Суспільство

В Україні стало більше тяжких випадків коронавірусу

В Україні збільшилася кількість дуже складних випадків коронавірусу, і загалом українці стали тяжче переносити цю хворобу, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У нас багато стало дуже складних випадків. Почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже тяжко переноситься. У нас також збільшилася кількість летальних випадків та госпіталізація, – наголосив він.

За його словами, те, що ми щодня ставимо антирекорди за кількістю нових випадків – привід кожному задуматися над своїм ставленням до карантинних правил.

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Коронавірус в Україні

Станом на 7 серпня на коронавірус в Україні за останню добу захворіли 1 453 людини.

Загальна кількість інфікованих сягнула 78 261, з яких померли від ускладнень 1 852 українця, а за день – 33.

Водночас за день одужав 531 хворий, а з початку епідемії – 43 055 пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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