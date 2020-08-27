У київській школі №47 вже готові до навчального процесу в умовах адаптивного карантину, який продовжили до 1 листопада.

Директор Світлана Нетецька розповіла, що у школі відкриті всі входи й виходи, розроблено графік входу дітей до закладу освіти.

За її словами, зранку на вході у вчителів вимірюватимуть температуру, а учнів перевірятимуть у класі, перед уроками.

Дітей випускатимуть на перервах, тому що необхідно щонайменше двічі на день провітрювати приміщення.

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Учні старших класів, як і раніше, сидітимуть по двоє. Маски не обов’язкові, як і відстань між партами. Проте доведеться весь час вчитися в одному класі. У разі, якщо школа опиниться в оранжевій карантинній зоні, педагог повинен носити маску або захисний щиток. Але дистанція обов’язкова для всіх.

– Якщо мені потрібно підійти до дитини особисто і подивитися, як вона пише, або щось індивідуально пояснити, то звичайно, маску я буду вдягатиму, – розповіла вчителька української мови та літератури Лариса Прищепа.

Найбільше уваги буде до першокласників, щоб вони не контактували з іншими класами. Обіди їм носитимуть вчителі у спеціальних упаковках.

Буфет не відкриють, бо привозної продукції не буде – усе готуватимуть на місці.

У школі буде окрема кімната для тих, хто захворіє. Там дитина чекатиме на медиків або батьків.

Проте такими умовами може похвалитися столична школа. А в Крюківщині під Києвом постійний медичний нагляд та навіть дистанція – небувала розкіш. Сільська школа переповнена, а на 2 тис. учнів – жодної медсестри.

– На таку кількість дітей нам дали одиного скрінера, тобто міряти температуру, і ніхто не знає, хто буде відповідати за безпеку і здоров’я дітей, – розповіла мама двох школярів.

1 вересня у Києві

КМДА дозволила проведення святкових лінійок у столичних школах 1 вересня.

У мерії пояснили, що всі заклади готові до навчального року в умовах карантину, тому Перший дзвоник буде в усіх школах.

Якщо вчитель інфікується коронавірусом, тоді цілком можливо, що усю школу закриють на карантин.