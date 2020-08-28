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Факти / Україна / Суспільство

Преференції для білорусів: у МЗС роз’яснили режим в’їзду в Україну

Україна не обмежуватиме в’їзд громадян Білорусі, які залишають країну через політичну кризу, заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, білоруси користуватимуться преференційним режимом, незважаючи на закриття кордону для іноземців.

– Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити і надаватиме дозволи на в’їзд, – запевнив дипломат.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна закриває кордони для іноземців до 28 вересня, але громадяни Білорусі можуть в’їхати на територію нашої країни.

На засіданні 27 серпня уряд уточнив категорії іноземців, які мають право в’їзду на територію України в цей період, з урахуванням зауважень громадян.

Зокрема, у ньому вказані біженці або особи, які потребують додаткового захисту.

Джерело: МЗС

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