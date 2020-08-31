У осінній сезон грипу та поганих погодних умов найчастіше постає запитання: як зміцнити імунітет та подбати про своє здоров’я. Корисні поради як зміцнити імунітет восени, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що потрібно їсти, щоб зміцнити імунітет ?
У першу чергу нормалізуйте своє харчування та не пропускайте прийоми їжі.
Також у вашому раціоні повинні бути присутні наступні продукти:
- білки тваринного та рослинного походження (м’ясо, риба, молочні продукти, бобові, квасоля тощо);
- осінні плоди багаті вітамінами А – виноград і зелень, С – цитрусові, журавлина, Е – олія, В – крупи, бобові, яйця, горіхи тощо;
- спеції – імбир, хрін, кориця, базилік тощо;
Загартовування та спорт
Коли ваш організм загартований, то він дає більший опір інфекціям. Якщо ви прагнете оздоровити своє тіло, то потрібно починати це робити ще з ранньої осені, а то й з літа. Влаштовуйте собі контрастний душ чи обливайтесь по черзі гарячою та холодною водою. Важливо спочатку починати із високих температур, щоб ваш організм звик, а тоді щоразу знижувати.
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Спорт – піднімає не тільки імунітет, але і настрій. Робіть ранкову зарядку, бігайте чи тренуйтесь у спортзалі. Такий підхід до вашого здоров’я, точно піде вам на користь.
Зберігайте спокій
Дуже часто причиною падіння імунітету є стреси чи депресія, яка часто проявляється восени. Тому важливо не допускати поганого емоційного стану, адже у такий момент людина слабка до зовнішніх інфекцій.
Повноцінний сон
Один із найважливіших пунктів міцного імунітету – повноцінний сон. У цей період людина відновлюється та набирається сил, це впливає та її самопочуття та працездатність. Запам’ятайте, що ви повинні спати понад 7 годин на добу.
Вакцинація
Вакцинація – один із найефективніших способів запобігти інфекційним захворюванням та залишатись завжди здоровим.