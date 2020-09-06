Станом на 6 вересня в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо кількості нових випадків зараження коронавірусом. За день лабораторії підтвердили 2 107 тестів на Covid-19.

Внаслідок ускладнень, викликаних інфекцією, за добу померли 35 людей, а загалом 2 846 хворих.

Одужали вже 62 227 українців, з яких 578 – за добу.

Антилідери сьогодні – Київ, де 240 нових хворих, Львівська (188), Івано-Франківська (176) і Тернопільська області (158).

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Водночас у Миколаєві зафіксували спалах коронавірусу в чотирьох школах і двох дитячих садах. Серед захворілих – і діти, і співробітники закладів.

У зв’язку з цим на самоізоляцію відправили по одному класу в школах №19, 20, 46 та два класи в школі №29, а також по одній групі в дитсадках №71 і 95.

Сумні новини з Хмельницького. Там увечері 5 вересня через ускладнення, викликані коронавірусом, помер прокурор області Олег Синишин.

Його госпіталізували ще 31 серпня з підтвердженим діагнозом Covid-19. Синишин кілька днів не дожив до 44-річчя.

Коронавірус в Україні

5 вересня коронавірус в Україні виявили у 2 836 людей, а загалом – у 133 787.

Вчора померли від інфекції 50 осіб, а одужали 1 036.

Рекордсменами в суботу були: Харківська область з 380 новими випадками, Київ (315) і Львівська область (195).