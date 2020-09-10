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Факти / Україна / Суспільство

Українці більше бояться бідності, ніж зараження Covid-19 – опитування

За час карантину українці стали менше боятися зараження коронавірусом, але збільшився страх бідності. Про це свідчать дані онлайн-опитування платформи Gradus, проведеного 2 вересня.

Ще в середині квітня 47% респондентів говорили, що їх турбує загроза захворювання Covid-19. На 2 вересня таких тільки 28%.

Водночас, якщо у квітні погіршенням фінансового становища через карантин були стурбовані 44% опитаних, то нині їх кількість збільшилася до 58%.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Карантин в Україні

Фото: Gradus

Таке співвідношення можна пояснити тим, що Covid-19 перестав бути чимось міфічним. Оскількі сумарно третина респондентів стверджує, що серед знайомих або близьких є люди з підтвердженим коронавірусом.

Карантин в Україні

Фото: Gradus

Дослідження проведено компанією Gradus методом самозаповнення анкети у мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тис. мешканців, у віці 18-60 років за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном.

Період проведення поля: 8.09.2020

Розмір вибірки: 1 200 респондентів.

Коронавірус в Україні 10 вересня

10 вересня на коронавірусів в Україні захворіли ще 2 582 українці, а за час епідемії – 145 612 людини.

За добу померли 44 пацієнти (3 023), одужали за день 1 174 хворих (65 877).

Джерело: Gradus 

Фото: Dreamstime

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