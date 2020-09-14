На 18 вересня кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшиться до 50 за добу, а нових інфікованих – до 3 тис. Такий прогноз Національної академії наук України розвитку епідемії Covid-19 на 11-18 вересня 2020 року, підготовлений робочою групою з математичного моделювання проблем.

Вчені констатують, що спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хворобу яких стає відомо відразу за фактом смерті, а також збільшення частки хворих похилого віку, яка асоційована з показником летальності.

Водночас кількість людей, які одужують, почала збільшуватися і становить близько 900 за день.

Читайте: Кількість інфікованих сягнула майже 29 млн: коронавірус у світі 14 вересня

Найбільша кількість нових хворих у цей період, за їхніми прогнозами, очікується в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Коронавірус в Україні

Станом на 14 вересня від ускладнень коронавірусу в Україні за добу померли 33 пацієнти, а з початку епідемії – 3 211.

Загалом за день інфікувалися 2 462 українці, за весь час – 156 797 людей.

Водночас одужали 69 543 пацієнти, 650 – за останній день.

Джерело: НАН України