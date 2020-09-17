Громадяни України з підтвердженим діагнозом коронавірус зможуть взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу пояснив, як це зробити.

За його словами, для цього необхідно звернутися із заявою до територіальної виборчої комісії до 20.00 останньої п’ятниці перед днем ​​голосування.

Читайте: Хто піде на місцеві вибори і які шанси змінити мерів великих міст

– В день голосування комісія приїде додому з усіма засобами індивідуального захисту, – уточнив Степанов.

Карантин і місцеві вибори 2020

Зірвати проведення місцевих виборів 2020 в Україні може лише введення надзвичайного стану в Україні.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вони пройдуть на всій території країни, навіть у населених пунктах червоної карантинної зони.

Водночас Кабмін запровадив особливі протиепідемічні заходи під час організації та проведення голосування, оскільки в країні карантин.