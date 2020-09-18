Міністр охорони здоров’я Максим Степанов озвучив алгоритм повернення школярів з самоізоляції у класах, де виявлено коронавірус.

На брифінгу він запевнив, що директор школи не може вимагати від усіх учнів, які були на самоізоляції, ПЛР-тест на коронавірус.

За його словами, вчора МОЗ вніс зміни до стандарту надання медичної допомоги, згідно з яким, і дорослі, і діти, які перебували на самоізоляції, через 14 днів мають робити ПЛР-тест тільки за наявності симптомів коронавірусу.

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– Якщо діти пішли на самоізоляцяю, закінчується 14 днів, а у дитини нема симптомів Covid-19, вона не повинна проходити ПЛР-тестування – і просто повертається до навчання, – наголостив Степанов.

Карантин у червоній зоні

На засіданні 16 вересня Кабмін дозволив роботу шкіл і дитячих садів у червоній зоні карантину, проте є певні обмеження.

Зокрема, тепер в усіх зонах заборонено відвідування навчальних закладів, якщо на самозоляції перебувають понад 50% класів.