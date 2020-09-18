PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Школярі можуть не робити ПЦР-тест після самоізоляції – нові правила МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов озвучив алгоритм повернення школярів з самоізоляції у класах, де виявлено коронавірус.

На брифінгу він запевнив, що директор школи не може вимагати від усіх учнів, які були на самоізоляції, ПЛР-тест на коронавірус.

За його словами, вчора МОЗ вніс зміни до стандарту надання медичної допомоги, згідно з яким, і дорослі, і діти, які перебували на самоізоляції, через 14 днів мають робити ПЛР-тест тільки за наявності симптомів коронавірусу.

Читайте: Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада

– Якщо діти пішли на самоізоляцяю, закінчується 14 днів, а у дитини нема симптомів Covid-19, вона не повинна проходити ПЛР-тестування – і просто повертається до навчання, – наголостив Степанов.

Карантин у червоній зоні

На засіданні 16 вересня Кабмін дозволив роботу шкіл і дитячих садів у червоній зоні карантину, проте є певні обмеження.

Зокрема, тепер в усіх зонах заборонено відвідування навчальних закладів, якщо на самозоляції перебувають понад 50% класів.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх