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Факти / Україна / Суспільство

600 поліцейських на вулицях: як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані

В Умані другий день триває святкування іудейського Нового року. Нині поліція не зафіксувала порушень публічної безпеки та порядку.

За даними МВС, вулиці міста патрулюють близько 600 українських поліцейських, а також шість поліцейських з Ізраїлю.

Водночас за час патрулювання місць паломництва хасидів складено сім адміністративних протоколів.

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Найпоширеніші порушення згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення:

  • за ст. 203-1 – Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну;
  • за ст. 204-1 – Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України;
  • за ст. 44-3 – Порушення правил щодо карантину людей;
  • за ст. 173 – Дрібне хуліганство.
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
  • як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані
600 поліцейських на вулицях: як проходить Рош га-Шан 2020 в Умані / 4 фотографии

Хасиди на кордоні з Білоруссю

Паломники кілька днів блокували білорусько-український кордон, проте прикордонники не допустили їх на територію України.

Лише 18 вересня хасиди почали масово залишати КПП Яриловичі, щоб святкувати Рош ха-Шана 2020 у Білорусі.

Після себе вони залишили гори сміття.

Джерело: МВС

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