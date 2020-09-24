Втрата нюху і смаку при відсутності нежиті – дуже типові симптоми для коронавірусу.
Тому лікар Євген Комаровський замість термометрії запропонував оригінальний тест на коронавірус.
– Взяти, наприклад, ганчірочку, потерти її часником і запитати, чим це пахне, – зазначив лікар.
Такий тест на Covid-19, на його думку, можна застосовувати для учнів у школі, у яких температура 37,1. Якщо дитина не відчуває запаху – відправляти її додому.
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Педіатр також стверджує, що нюх і смак обов’язково відновляться – протягом трьох тижнів після одужання, але іноді – до трьох місяців.
Тест на Covid-19
МОЗ скасував тест на Covid-19 перед плановою госпіталізацією. Але за однієї умови – якщо немає симптомів гострого респіраторного захворювання.
Це передбачено оновленими стандартами надання медичної допомоги при коронавірусу.