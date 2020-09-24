Інкубаційний період коронавірусу становить 14 днів, ще приблизно тиждень людина може бути заразна після нормалізації температури – тобто, максимум, два-три тижні, заявив лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Питання в іншому – дуже часто люди ставлять знак рівності між поняттям позитивний пацієнт і заразність. Позитивний ПЛЦ-тест не має ніякого відношення до заразності. Він не обов’язково виявляє вірус, – зазначив він.

За його словами, цей тест може виявляти фрагменти вірусу, хоча людина могла перехворіти ще два-три місяці тому.

– Після інфекції йде руйнування клітин, що вистилають дихальні шляхи. Вони розпадаються разом з фрагментами вірусу, які можуть виявлятися тест-ситемами ПЛР і отримувати позитивний результат. Тобто позитивний ПЛЦ-тест не означає, що ви заразні, – сказав Комаровський.

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Він вважає безглуздим вимагати у людини такий тест перед польотом, тому що інфекція могла бути і три місяці тому.

Наприкінці серпня ввели обов’язкову самоізоляцію і ПЛР-тест для всіх, хто прибуває з тимчасово окупованих територій.

Дострокове припинення можливе у разі отримання негативного результату тесту, проведеного після виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму.