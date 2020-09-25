Інформація в мережі щодо продажу ліків від Сovid-19 в аптеках не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях.
Про це йдеться у заяві Міністерства охорони здоров’я.
– МОЗ затвердило протоколи лікування Сovid-19. Препарати хворим на коронавірусну інфекцію призначає виключно лікар, – йдеться у повідомленні.
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У відомстві також закликають не займатися самолікуванням, а у разі поганого самопочуття звертатися до свого лікаря.
Обережно — шахраї!
❗️У мережі Інтернет почала поширюватися інформація щодо продажу ліків від коронавірусу в українських…
Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Пятница, 25 сентября 2020 г.
Днями АМКУ оштрафував одну з київських аптек на 30 тис. грн. Вона виготовляла препарат “Антикоронавірус” і продавала нібито як ліки від коронавірусу.
Власники аптеки свідомо вводили людей в оману, оскільки досі ліків від Covid-19 у світі немає.