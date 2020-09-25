Інформація в мережі щодо продажу ліків від Сovid-19 в аптеках не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях.

Про це йдеться у заяві Міністерства охорони здоров’я.

– МОЗ затвердило протоколи лікування Сovid-19. Препарати хворим на коронавірусну інфекцію призначає виключно лікар, – йдеться у повідомленні.

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У відомстві також закликають не займатися самолікуванням, а у разі поганого самопочуття звертатися до свого лікаря.